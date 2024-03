Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 ? (résumé + replay 5 mars 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 4 du mardi 5 mars 2024 – C’est parti pour l’épisode 4 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de William, les jaunes valident leur choix.





Chez les rouges, Julie se lance dans la confection de couverts en argile.







Le jeu de confort est annoncé. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : le parcours en plusieurs étapes avec le feu. La récompense : plein de pizzas ! Tirage au sort chez les rouges : Mégane et Ricky ne peuvent pas participer. Les jaunes prennent une belle avance mais ils se font coiffer au poteau ! Pour monter l’escalier, les rouges sont mieux organisés et ils remportent une 3ème victoire d’affilée.

Surprise, Denis propose aux rouges de choisir entre les pizzas et le kit de pêche ! Ils choisissent les pizzas. Et les jaunes décident que c’est Julie qui va avoir un indice pour le collier d’immunité.



Chez les rouges, Léa est prise pour cible à cause de son désaccord pour le choix. Et chez les jaunes, la défaite est difficile à encaisser.

Julie découvre l’indice pour trouver son collier d’immunité. Et Julie se méfie, elle ne veut pas mettre l’indice dans son sac de peur que l’on fouille. Ça ne plait pas aux autres. Elle suit son indice et l’approche du feu. Elle découvre qu’il est caché dans le couvercle de la citerne d’eau ! Le lendemain matin, elle découvre le collier et il ne peut pas la protéger elle mais l’aventurier de son choix.

Pour l’épreuve d’immunité, place aux radeaux ! Les disputes vont bon train. Le radeau rouge coule en bonne partie…

Place à l’épreuve d’immunité. Tirage au sort chez les rouges : Léa et David ne peuvent pas participer. L’épreuve se déroule en deux temps : d’abord un duel sur la pirogue, puis un duel sur les radeaux. Les rouges remportent les deux régates et donc la victoire synonyme de totem d’immunité !

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des jaunes. Alexis crie haut et fort que rien ne va ! Il dit que son équipe n’a pas de mental. Place aux votes. Pauline sort son collier d’immunité, elle décide de protéger Léa. L’élimination se joue entre Alexis et Sarah. Et c’est finalement Alexis qui est éliminé ! Et surprise, Denis Brogniart offre 700g de riz aux jaunes.

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce 5 mars 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 12 mars pour suivre l’épisode 5 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».