Publicité





La Grande Librairie du 20 mars 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Jean-Paul Dubois, Lydie Salvayre, Maxime Rovère, Adonis, et Gaëlle Josse.

Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.











Publicité





La Grande Librairie du 20 mars 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie nous offre quelques précieuses leçons de vie ! Explorez les sentiers de la sagesse à travers la littérature.

📗 Dans son dernier roman « L’origine des larmes » (Éditions de l’Olivier), Jean-Paul Dubois nous entraîne dans un récit cinglant sur la notion de disparition, mettant en scène son célèbre anti-héros Paul, confronté à la mort paternelle et aux tourments familiaux. Lauréat du Prix Goncourt pour « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon », Dubois, qui a embrassé l’écriture au nom de la liberté, nous offre une multitude de leçons de vie.

📘 Lydie Salvayre, avec son ouvrage « Depuis toujours nous aimons les dimanches » (Seuil), nous invite à une joyeuse déambulation à travers les plaisirs de la flânerie et de l’oisiveté. En contraste avec la pression à la productivité, son essai célèbre la lecture et l’épanouissement que procure la paresse, s’inscrivant dans la lignée des grands penseurs et poètes, de Virgile à Michaux, en passant par Baudelaire.



Publicité





📕 Connaissez-vous Apollonios de Tyane ? Maxime Rovère, historien de la philosophie, nous présente ce sage méconnu de la Grèce antique à travers un voyage initiatique à travers les continents dans « Le Livre de l’amour infini » (Flammarion). À mi-chemin entre documentaire, conte et roman, cet ouvrage convoque les sagesses de l’Inde, de la Grèce et de l’Afrique.

🏺 Nous nous promènerons également dans les couloirs du Louvre avec Adonis, poète réputé pour avoir révolutionné la poésie arabe. Dans son dernier recueil « Le Louvre, espace de l’alphabet à venir » (Seghers), il explore les œuvres des antiquités orientales et les mythes mésopotamiens pour partager ses réflexions sur le passé, le présent et l’avenir.

📙 Enfin, « À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ? » (Notabilia) pose la question Gaëlle Josse dans un recueil de textes émouvants, oscillant entre la nouvelle et la poésie. Qui sont ces noctambules qu’elle dépeint avec tant de finesse ?

VIDÉO La Grande Librairie du 20 mars, extrait

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 20 mars 2024 à 21h sur France 5.