Ici tout commence spoiler : Hortense bouleversée, elle apprend que... (vidéo épisode du 22 mars)

Ici tout commence spoiler – Coup dur pour Hortense dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, elle va travailler sur un nouveau mariage avec sa brigade mais elle va être en plein cauchemar en découvrant qui sont les mariés !…











Hortense est au téléphone et elle ne cache pas sa surprise en découvrant le nom de la future mariée… Et pour cause, elle confie à Léonard et Malik qu’il s’agit de la soeur de son ex !

Et alors que la femme de Mehdi se dit en plein cauchemar, on comprend bien qu’elle n’a aucune envie de revoir son ex… Malik en rajoute une couche en émettant l’idée qu’il est peut être le témoin de la mariée ! Léonard essaie de rassurer Hortense, qui lui dit qu’il est peut être fâchée avec sa soeur. Hortense se dit crispée rien qu’à l’idée d’entendre sa voix, et elle demande à Malik et Léo de ne pas en parler à Mehdi…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 888 du 22 mars 2024, Hortense va devoir retrouver son ex

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.