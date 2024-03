Publicité





La Grande Librairie du 27 mars 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Marie de Hennezel, François Sureau, Pascal Picq, Manu Larcenet et Pierre Bergounioux.

Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.











La Grande Librairie du 27 mars 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, dans La Grande Librairie, nous explorons la signification du départ ! Partir, que ce soit à la fin de la vie, au moment des discussions sur la loi « grand âge » et le concept de « bien vieillir ». Partir peut également signifier s’aventurer vers d’autres cultures, d’autres contrées. Enfin, partir peut simplement être synonyme de marcher, d’avancer, de vivre pleinement l’aventure de l’humanité sur nos propres pieds !

📙 Marie de Hennezel, psychothérapeute de renom spécialisée dans le grand âge et ayant travaillé longuement en unité de soins palliatifs, nous livre dans « L’éclaireuse » (Actes Sud), une série d’entretiens avec le journaliste Olivier Le Naire, où elle aborde sans tabou son propre parcours, son expérience et son engagement passionné auprès des plus vulnérables.

📘 François Sureau, avocat, militaire, haut fonctionnaire, académicien et amoureux des lettres, évoque dans « S’en aller » (Gallimard) ses voyages aux côtés d’écrivains voyageurs qui l’ont inspiré – de l’exilé Victor Hugo à Chateaubriand, en passant par Rimbaud.



📗 Dans « La marche » (Autrement), réédité en 2015, le paléoanthropologue Pascal Picq explore l’évolution de l’espèce humaine et les liens entre la marche, la créativité et la réflexion. Un essai fascinant et érudit qui suscitera sûrement l’envie de partir sur les routes.

✏️ Le célèbre auteur de bandes dessinées, Manu Larcenet, connu pour « Blast » et « Le Combat ordinaire », propose une magnifique adaptation du roman de Cormac McCarthy, « La route » (Dargaud). Il raconte l’histoire du lien puissant entre un père et son fils, dernier rempart d’une humanité cherchant à survivre à la barbarie à travers les paysages dévastés d’une Amérique post-apocalyptique.

🌳 Et enfin, nous partirons à la rencontre de Pierre Bergounioux dans sa maison corrézienne, sur le plateau de Millevaches. Cet immense écrivain de l’intime, de la terre et des métamorphoses du monde rural nous dévoilera un peu de son parcours à l’occasion de la parution en poche de son récit « Le matin des origines » (Verdier).

