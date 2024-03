C dans l’air du 27 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 27 mars 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 27 mars 2024 : le sommaire

⬛ Iannis Roder, professeur et directeur de l’Observatoire de l’éducation – Fondation Jean-Jaurès, est l’invité de Caroline Roux dans C dans l’air. Gabriel Attal reçoit le proviseur de la cité scolaire Maurice-Ravel à Paris, menacé de mort après une altercation avec une élève voilée. Le proviseur a démissionné pour des raisons de sécurité. Chaque mois, le ministère de l’Éducation nationale publie les signalements des atteintes à la laïcité dans les écoles, avec 336 faits recensés le mois dernier. Selon Didier Georges du SNPDEN-Unsa, l’État est conscient des risques. Gabriel Attal a interdit le port de l’abaya et du qami à l’école en 2023, soulignant une menace croissante pour la laïcité. Une étude révèle que la majorité des Français estiment que la laïcité est bafouée, passant de 58 % à 78 % en vingt ans. Iannis Roder, professeur et directeur de l’Observatoire de l’éducation – Fondation Jean-Jaurès, revient sur la démission du proviseur de Maurice-Ravel à Paris, suite à l’incident avec une élève voilée.

⬛ Pologne : alerte au missile russe

La Russie persiste dans ses accusations. Après les déclarations de Vladimir Poutine impliquant l’Ukraine dans l’attentat revendiqué par l’État islamique, le directeur du FSB a accusé les pays occidentaux d’avoir facilité l’attaque de Moscou. Malgré l’absence de preuves, les allégations sont contestées par l’Ukraine, la France, l’Italie et la Grande-Bretagne. Le président biélorusse a également semé la confusion en affirmant que les auteurs de l’attaque ont tenté de fuir vers la Biélorussie. Pendant ce temps, les tensions augmentent avec des frappes de missiles en Ukraine, incitant Zelensky à demander un soutien accru de ses alliés occidentaux, tandis que Biden peine à obtenir un soutien financier des Républicains. Moscou aurait une production d’obus trois fois supérieure à celle des États-Unis et de l’Europe. Dans ce contexte, la France se prépare à mobiliser ses ressources militaires et la Pologne envisage des mesures pour contrer les intrusions russes dans son espace aérien.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 27 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.