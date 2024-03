C à vous du 22 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 mars 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Georges Pompidou, 50 ans après sa disparition, la France lui rend hommage : on en parle avec Patrice Duhamel, qui a coécrit le documentaire « Georges Pompidou, la cruauté du pouvoir » diffusé mercredi 27 mars à 21h10 sur France 3

🔵 📌 Affaire Grégory : la justice ordonne de nouvelles expertises. Maître Marie-Christine Chastant-Morand, avocate des parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemin, est l’invitée de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Forgetmat pour sa série de photo « Faire voler le sport » et Enzo Lefort, champion du monde de fleuret et sélectionné pour les JO 2024

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sylvain Courivaud, chef du restaurant “Braise” à Paris

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Marie Darrieussecq pour le livre « Fabriquer une femme », publié en janvier dernier; et Nicole Garcia pour la pièce de théâtre « Royan – La professeure de français » de Marie Ndiaya, au Théâtre de Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 22 mars 2024 à 19h sur France 5.