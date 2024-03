La princesse Kate révèle avoir un cancer (VIDÉO)

Publicité





Kate, la Princesse de Galles, a annoncé dans un message vidéo diffusé vendredi avoir un cancer. Après des mois de spéculations sur son état de santé, la femme du Prince William a révélé avoir un cancer, qui a été découvert lors de sa chirurgie abdominale en janvier dernier. Elle subit une chimiothérapie sur les conseils de son équipe médicale.











Publicité





L’annonce est intervenue après des mois de spéculations sur la santé de la princesse âgée 42 ans et de controverses sur des images truquées publiées par le palais de Kensington.

Kate a déclaré que le cancer avait été découvert lors de tests réalisés après sa chirurgie, qui s’était bien déroulée. Elle n’a pas précisé de quel type de cancer il s’agissait ni partagé de détails supplémentaires sur son diagnostic.

« Évidemment, cela a été un choc énorme, et William et moi avons tout fait pour gérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille« , a déclaré Kate dans le message vidéo. « Comme vous pouvez l’imaginer, cela a pris du temps. Il m’a fallu du temps pour récupérer d’une intervention chirurgicale majeure afin de commencer mon traitement. Mais, surtout, cela nous a pris du temps pour expliquer tout cela à George, Charlotte et Louis de manière appropriée, et pour les rassurer en leur disant que je vais bien. »



Publicité





Le palais de Kensington a déclaré que son message vidéo avait été filmé par BBC Studios à Windsor mercredi. Dans celui-ci, Kate a déclaré qu’elle était aux « premiers stades » de son traitement par chimiothérapie.

« Je vais bien et je deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir; dans mon esprit et mon corps« , a déclaré Kate dans la vidéo. « Avoir William à mes côtés est une grande source de réconfort »

Dans un communiqué, le roi Charles, qui lui aussi se bat contre le cancer, a salué le courage de sa belle-fille.

La princesse Kate annonce avoir un cancer