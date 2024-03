Les 12 coups de midi du 11 mars : un nouvel indice se profile sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 11 mars 2024, 168ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 168ème victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et n’a remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 11 mars, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à un total de 743.432 euros de gains et cadeaux. Et sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice se profile enfin en bas à droite ! Mais impossible de voir de quoi il s’agit pour l’instant ! On le découvrira certainement mardi midi.

Indices présents sur l’étoile : une bibliothèque en photo de fond

Noms déjà proposés pour cette étoile : Uma Thurman, Arielle Dombasle



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+