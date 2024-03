Les 12 coups de midi du 28 mars : Emilien frôle l’élimination, une nouvelle étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 28 mars 2024, 185ème victoire d’Emilien – Après avoir décroché l’étoile mystérieuse hier, Emilien a a signé une 185ème victoire ce jeudi midi dans le jeu de Jean-Luc Rechmann « Les 12 coups de midi ».

Mais Emilien s’est fait peur aujourd’hui, il a failli être éliminé sur un duel où il a répondu au hasard !











Les 12 coups de midi du 28 mars 2024, une nouvelle étoile mystérieuse

Et comme la chance était visiblement du côté d’Emilien, il a finalement eu la bonne réponse et il reste Maître de Midi. Avec un Coup de Maître à seulement 200 euros, sa cagnotte arrive à un total de 815.841 euros de gains et cadeaux.

Une nouvelle étoile mystérieuse apparait, on distingue juste la mer et le ciel bleu.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 mars

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 mars



