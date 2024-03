« L’art du meurtre » : votre téléfilm ce 28 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L’art du meurtre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 28 mars 2024 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit il s’intitule « L’art du meurtre ».





« L’art du meurtre » : l’histoire, le casting

Chloé, une jeune aspirante artiste, aspire à une carrière florissante dans le monde de la peinture. Un tournant inattendu survient lorsqu’une vieille dame dont elle prend soin lui confie un tableau. En l’examinant, Chloé découvre qu’il est lié à une série de meurtres visant plusieurs femmes, toutes immortalisées par le même artiste. Alors que son agent la pousse à revendiquer ces œuvres comme siennes pour propulser sa carrière, Chloé se lance dans une quête pour identifier l’auteur des toiles. Cependant, elle se retrouve confrontée à la possibilité que le meurtrier et l’artiste soient une seule et même personne. Les frontières entre la vérité artistique et la réalité macabre se brouillent alors, et Chloé réalise que le danger pourrait être beaucoup plus proche d’elle qu’elle ne l’avait imaginé.

Avec : Tess Chine (Chloé), Ali Zahiri (Luke), Allen Williamson (Chase), Kristi Murdock (Ariande)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Beau, riche et mortel ».

« Beau, riche et mortel » : l’histoire et le casting

Betty, une institutrice fraîchement installée à Chicago, retrouve avec joie une vieille amie, Jackie, qui lui permet de rencontrer Aaron, le beau-frère de cette dernière. Entre Betty et Aaron, le courant passe immédiatement, et il lui propose de passer l’été chez ses parents en Californie, accompagnés de Jackie. La famille d’Aaron, riche à millions, possède une magnifique villa où Betty espère trouver le bonheur. Cependant, son séjour idyllique est vite troublé par des cauchemars perturbants où des femmes appellent au secours. Malgré cela, Betty et Aaron se fiancent avant que la situation ne dégénère. Une nuit, elle croit apercevoir quelqu’un transportant un corps à travers la cour, et lorsqu’elle sort pour enquêter, elle est violemment agressée.

Avec : Natacha Wilson (Betty), Jon Briddell (Reid), Gina Vitori (Jackie), Taylor Napier (Aaron)