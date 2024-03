Ça commence aujourd’hui du 28 mars 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Nathalie Marquay-Pernaut

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 28 mars 2024, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Leur si belle histoire d’amour » et Faustine reçoit Nathalie Marquay-Pernaut.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 28 mars 2024, « Leur si belle histoire d’amour »

Le destin de Nathalie Marquay a pris un tournant décisif le 8 décembre 2001, lorsqu’elle a croisé la route de Jean-Pierre Pernaut. Dès le premier instant, elle a su qu’il était celui qui allait marquer sa vie, une certitude qui ne l’a jamais quittée. Leur amour a été le fil conducteur d’une histoire magnifique jusqu’au triste événement de mars 2022, marquant la fin de leur parcours ensemble.

Aujourd’hui, dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, trois hommes et trois femmes partageront leurs propres histoires d’amour, offrant ainsi une palette diversifiée d’expériences et de sentiments.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 28 mars 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

