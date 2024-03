Les 12 coups de midi du 3 mars : jusqu’où ira Emilien ? Rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 3 mars 2024, 160ème victoire d’Emilien – Et de 160 victoires pour Emilien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Rechmann « Les 12 coups de midi ».

Le Maître de Midi a buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté aujourd’hui la somme de 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 3 mars, qui est sur la nouvelle étoile mystérieuse ?

Sa cagnotte personnelle totalise ainsi 726.182 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours en seul indice une bibliothèque en image de fond. Quelle célébrité est derrière cette étoile ? Impossible de deviner pour l’instant !

Et selon nos informations, Emilien n’a toujours pas été éliminé sur les tournages, il a donc encore de beaux jours devant lui sur votre petit écran.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Uma Thurman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



