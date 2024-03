Les mystères de l’amour du 17 mars : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 6 saison 34 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 17 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 6 de la saison 34 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 6 de la saison 34 et il s’intitule « Jeux dangereux ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Les mystères de l’amour du 17 mars 2024 – résumé de l’épisode 6 saison 34 « Jeux dangereux »

L’affaire Peter Watson se complique. L’homme avec lequel Eve avait rendez-vous pour récolter des informations sur la disparition de son frère est retrouvé mort. C’est l’heure des grandes retrouvailles pour Fanny avec son père Brad à Los Angeles. Attila, un autre ex de Megane, vient squatter l’appartement d’Etienne.

Les mystères de l’amour du 17 mars – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.