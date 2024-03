66 minutes du 17 mars : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 17 mars 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 17 mars 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Braquages : les petits commerçants en danger



Publicité





🔵 Le meilleur italien du monde est français !

Niché au cœur du Royal Monceau à Paris, le restaurant Il Carpaccio s’est vu décerner le titre de « Meilleur Restaurant italien du Monde », notamment grâce au savoir-faire des chefs Alessandra Del Favero et Oliver Piras.

🔵 Les Bonnie and Clyde de l’escroquerie

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Des extérieurs de rêve pour le printemps

Jardin, balcon, terrasse… plus de 80% des Français possèdent un extérieur qu’ils adorent bichonner à l’approche des beaux jours. Cette année, la tendance ce sont les pergolas.

Extrait vidéo

Niché au cœur du Royal Monceau à Paris, le restaurant Il Carpaccio s'est vu décerner le titre de "Meilleur Restaurant italien du Monde", notamment grâce au savoir-faire des chefs Alessandra Del Favero et Oliver Piras. 📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17H20 sur M6 pic.twitter.com/bZq8jYc6mn — 66Minutes (@66Minutes) March 17, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.