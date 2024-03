« Danse avec les Stars d’internet », c’est ce soir ! Où et à quelle heure regarder le show ? (9 mars 2024)

Publicité





Danse avec les Stars d’internet du 9 mars 2024 – C’est ce samedi soir que Michou présentera « Danse avec les Stars d’internet », déclinaison de « Danse avec les Stars ».





À suivre dès 21h sur Twitch ou en streaming vidéo sur TF1+.







Dans « Danse avec les stars d’internet », sur la même piste de danse que d’habitude, vous retrouverez des danses, des notes, des interprétations et des stars d’internet. Du côté du jury, vous retrouverez le même jury que la saison actuelle : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et vous pourrez voter directement sur Twitch !



Danse avec les Stars, les couples

Ce soir sur la piste de danse, vous allez découvrir :

– Natoo et Anthony Colette

– Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac

– Baghera et Christian Millette

– LeBouseuh et Alizée Bois

– Domingo et Inès Vandamme

– Nico_Tine et Elsa Bois

Danse avec les Stars d’internet, la bande-annonce de l’émission