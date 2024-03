Plus belle la vie du 15 mars 2024 : Patrick donne une info capitale ! (résumé + extrait vidéo épisode 50 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 50 de PBLV – Patrick fait son retour au commissariat et donne une info capitale à ses collègues ce vendredi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 mars 2024 – résumé de l’épisode 50

Patrick est de retour au commissariat, contre l’avis de Babeth. Il fait le point sur l’enquête sur la mort de Martine Maillet avec Jean-Paul et Samuel. Un détail interpelle Patrick : la broche de la victime. Il l’a vue sur Cécilia sur l’une des photos prises par Maxime avec son appareil pour le piéger ! Une info capitale pour coincer Maxime et Cécilia.

Au Mistral, les jeux amoureux d’Ophélie prennent une tournure inattendue, entraînant des conséquences imprévues. Alors que c’est l’anniversaire de Zoé, les relations entre elle et Ariane prennent un tournant chaotique depuis leur retour de vacances… Mais Eric va tout faire pour les rabibocher et que l’anniversaire de Zoé soit un évènement heureux !

VIDÉO Plus belle la vie du 15 mars 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.