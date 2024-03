Plus belle la vie du 20 mars 2024 : Luna doute, elle est en grand danger (résumé + extrait vidéo épisode 53 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 53 de PBLV – Maxime va finalement charger Cécilia auprès de la police cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il est loin de se douter qu’elle est encore vivante…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 mars 2024 – résumé de l’épisode 53

Face à Luna, Maxime fait mine de douter de Cécilia… Au commissariat, la commissaire et Samuel pensent que Maxime cherche à accuser Cécilia. Morgane informe la commissaire que le téléphone de Cécilia a été localisé dans les calanques. Ils se rendent sur place, Jean-Paul et Samuel pensent que Maxime a retrouvé Cécilia dans les calanques et l’a peut-être tuée. Ils trouvent le foulard de Cécilia dans les buissons. Jean-Paul et Patrick ne retrouvent pas Cécilia, mais reconnaissent son foulard. Ils soupçonnent Maxime mais n’ont aucune preuve.

Ariane explique à Zoé qu’elle ne pourra pas la reconnaître, mais Zoé est déterminée. Ariane rencontre Ulysse Kepler, qui lui explique qu’elle ne pourra pas reconnaître Zoé mais peut toujours l’adopter… Ariane et Zoé rencontrent un représentant de l’aide sociale à l’enfance pour discuter de l’adoption de Zoé. Ils racontent leur histoire mais la procédure sera longue.

Luna avoue à Blanche qu’elle commence à douter de Maxime et elle l’interroge sur le bisou entre Maxime et Cécilia. Luna est bouleversée et demande à Blanche de ne pas la laisser seule. Pendant ce temps là, Cécilia confronte Maxime chez lui, le menaçant avec une arme et promettant de les tuer lui et Luna quand elle sera de retour…



Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

