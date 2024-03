Plus Belle La Vie du 27 mars 2024 : Sybille fait du chantage à la police (résumé + extrait vidéo épisode 58 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 58 de PBLV – La police fait face au chantage de Sybille cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La ravisseuse de Léa et Ulysse a une exigence en échange de leur libération…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 mars 2024 – résumé de l’épisode 58

Sybille explique les circonstances de la mort de sa fille Louise, décédée à l’hôpital alors qu’elle n’avait que 19 ans. Elle réclame son dossier médical à Marseille Est depuis des mois, suspectant Léa Nebout de l’avoir tuée, couverte par Maître Kepler. Elle exige le dossier en échange de la libération de Léa et Ulysse, mais la commissaire refuse

Nisma confie à Apolline avoir perdu sa vie dorée à la mort de son père malhonnête et avoir changé radicalement de vie à son arrivée à Marseille. Elle questionne Apolline sur son propre passé, mais cette dernière reste silencieuse.

Eric décide d’accepter la demande d’Ariane et de s’investir comme parrain pour Zoé.

Patrick informe Vanessa Kepler de la situation. Elle siège au conseil d’administration de l’hôpital Marseille Est mais elle affirme ne pas avoir d’informations. Pendant ce temps, Léa et Ulysse parviennent à s’échapper de leur captivité et découvrent qu’ils sont prisonnier d’une petite île isolée…

VIDÉO Plus belle la vie du 27 mars 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.