Ici tout commence du 27 mars : Mehdi s'excuse... (résumé + vidéo épisode 891 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 27 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 891 – Mehdi et Hortense décident de s’expliquer ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mehdi lui présente ses excuses pour son comportement de la veille et Hortense s’explique.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 27 mars 2024 – résumé de l’épisode 891

Mehdi choisit de présenter des excuses à sa femme, mais le pâtissier demande des explications. C’est alors que Hortense décide de lui révéler les détails de sa séparation avec Anthony… Hortense essaie de le rassurer, elle l’aime.

À l’Institut, le père d’Hortense intervient pour aider sa fille dans sa vie amoureuse. Chez « Léonine », l’évaluation finale de Jude et Lionel s’annonce stressante. Au Double A, Anaïs prend les rênes avec fermeté, mais pour une cause louable !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Vic prête à démasquer Anthony !… (vidéo épisode du 29 mars)

Ici tout commence du 27 mars 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1