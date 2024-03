Plus belle la vie du 7 mars 2024 : Cécilia accuse Patrick... (résumé + extrait vidéo épisode 44 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 44 de PBLV – Cécilia et Maxime passent à l’action ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 mars 2024 – résumé de l’épisode 44

Cécilia et Maxime mettent en place un nouveau stratagème qui incite Jean-Paul Boher à réagir. Cécilia se rend au commissariat et prétend être dérangée par un voisin qui l’espionne et la prend en photos en petite tenue, un certain Patrick Nebout… Jean-Paul est sous le choc et il comprend qu’ils ont quelque chose à se reprocher et qu’ils veulent piéger Patrick.

Pendant ce temps là, les préoccupations de Blanche à propos de Luna grandissent. Ophélie a l’intention de lancer un projet, suscitant le mécontentement de sa mère. À la résidence, chacun s’efforce de s’adapter à la présence d’Apolline, mais cela ne se fait pas sans difficultés…

VIDÉO Plus belle la vie du 7 mars 2024 – extrait vidéo

