Quotidien du 11 mars 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 11 mars 2024, les invités – Ce lundi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 11 mars 2024

➤ Raphaël Glucksmann, candidat aux élections européennes Place publique / PS

➤ Baki, champion de MMA



➤ Audrey Lamy, pour le film « Heureux gagnants » en salles mercredi

Synopsis : Une chance sur 19 millions. Plus de probabilités d’être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour ces heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar, et leur vie va voler en éclat dans un spectaculaire feu d’artifices de comédie noire et de sensations fortes.

➤ Fabrice Eboué, pour le film « Heureux gagnants » en salles mercredi, et pour le spectacle « Adieu Hier » aux Folies Bergères du 5 au 8 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 11 mars 2024 à 19h25 sur TMC.