« Simon Coleman » du 15 mars : épisode inédit ce soir sur France 2

« Simon Coleman » du 15 mars 2024 – Après le succès des deux premiers épisodes, « Simon Coleman » est de retour ce vendredi soir sur France 2 avec un épisode inédit. Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan reprennent du service avec cet épisode intitulé « Le saut de l’ange ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







Simon Coleman, un ancien policier de Paris, a choisi de s’installer à Aix-en-Provence. Bien qu’il prenne parfois des risques insensés, Simon conserve toujours un sourire radieux, peu importe la situation stressante qu’il traverse. Cette attitude peut sembler cool à certains, mais totalement imprudente pour d’autres. Cependant, il ne manque pas de responsabilités, car il prend soin à temps plein de son neveu et de ses deux nièces, qu’il a pris en charge depuis la disparition de leurs parents.

« Simon Coleman » du 15 mars 2024, histoire de l’épisode « Le saut de l’ange »

À une altitude de 4 000 mètres, trois jeunes femmes munies de tout l’équipement nécessaire à la chute libre exécutent des figures aériennes spectaculaires. Cependant, lorsqu’il est temps de déployer son parachute, l’une d’entre elles échoue et perd la vie sous le regard horrifié de ses deux meilleures amies. Simon et Chloé sont chargés de l’enquête et découvrent que ce n’était pas un accident, mais un meurtre : le parachute de la victime a été intentionnellement saboté.



Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)…