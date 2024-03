Un si grand soleil du 25 mars : Eliott piège Bernier (résumé et vidéo épisode 1361 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1361 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 25 mars 2024.





Eve est avec Eliott, elle lui explique que les éléments qu’il a donné ne suffisent pas pour coincer Bernier. Le procureur adjoint veut qu’il se rendre et qu’il témoigne au commissariat. C’est la seule solution pour faire tomber Bernier. Ça aura de longues conséquence pour lui, Muriel et Tomas. Mais Eliott sait qu’il n’a pas le choix. Il a décidé d’accepter.

Elisabeth prévoit encore de partir, à Zurich. Alain lui rappelle qu’ils devaient aller à l’opéra vendredi soir, ça fait des mois qu’ils ont les places. Elisabeth ne se rappelait pas et elle ne peut pas annuler.



Manu annonce à Becker qu’Eliott est prêt à se rendre. Il se constitue prisonnier, il veut juste parler à sa femme et voir son fils, Becker est d’accord et compte sur lui pour que tout soit fait dans les règles. Becker informe le procureur adjoint, qui est avec le procureur et la juge… Bernier lui fait la réflexion d’avoir décroché.

Elisabeth prend un petit déjeuner avec Catherine aux Sauvages. Catherine lui demande un report de six mois pour pouvoir s’organiser. Elisabeth dit que c’est compliqué mais elle promet de faire de son mieux.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth retrouve Bertier. Elle lui demande de lui répondre honnêtement : est-ce qu’il pense qu’elle est égoïste et sans scrupule, prête à tout pour avoir ce qu’elle veut ? Bertier est perturbé par la question, il lui dit qu’il pense vraiment que c’est tout le contraire de ça. Il pense que c’est une patronne dévouée et attentive.

Alain propose à Becker d’aller à l’opéra avec Janet vendredi soir. Mais Becker ne peut pas, il lui demande quel est le problème. Il râle, Elisabeth s’en va à Zurich. Il dit être un meuble pour Elisabeth.

Eliott est avec Muriel et Tomas. Muriel pleure et lui dit de ne pas se rendre. Mais Eliott va coopérer au max, il pense que la justice l’aidera à son tour. Eliott dit au revoir à sa mère et part avec Manu. Muriel est remontée et dit à Eve qu’elle lui en veut ! Elle regrette de leur avoir fait confiance. Eve lui dit qu’elle est là, Muriel ne veut pas de son aide.

Laumière est chez L Cosmétiques. Il fait un discours devant les employés avant de leur demander s’ils ont des questions. Il répond à Karine, qui s’inquiète de ses précédents conflits avec des employés…

Becker présente Eliott Faure au procureur adjoint. Il l’interroge sur tout ce qui s’est passé avec Bernier. Le procureur adjoint est clair avec Eliott : ça n’effacera pas son passé et il sera condamné. Mais le juge d’application des peines devrait tenir compte de ce qu’il a fait pour coincer Bernier. Il a encore besoin de lui pour le faire tomber. Ils vont lui tendre un piège.

Eliott appelle Bernier, qui lui demande des explications. Eliott dit qu’il ne sait pas, les Chalon l’ont peut être vu enterré les explosifs et les ont enlevé. Bernier est remonté et lui dit qu’il mérite qu’il le laisse dans sa m****. Il lui laisse une dernière chance et lui donne rendez-vous le lendemain.

