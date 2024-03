Tournée Star Academy : un nouvel académicien ajouté ! Découvrez qui les rejoint

Publicité





Alors que le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy sera donné dans une semaine, le 9 mars, les académiciens sont actuellement en pleine répétitions.





Pour cette grande tournée de pas moins de 75 concerts, le gagnant Pierre Garnier, Julien, Héléna, Axel, Djébril, Lénie, et Candice vont se produire sur scène devant de nombreux fans.







Et si l’on savait déjà qu’Anisha Jo, gagnante de la Star Academy 2022, allait se produire en première partie de cette tournée, on sait maintenant qu’elle ne sera pas sur toutes les dates. En effet, Louis Albi, finaliste l’an dernier et dont le premier album « Pleurer de joie » fait un joli démarrage, sera lui aussi en première partie d’une partie des concerts de la tournée de la Star Academy 2023.



PHOTO Louis Albi rejoint la tournée de la Star Academy