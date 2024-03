The Voice : résumé et replay des 7èmes auditions à l’aveugle (30 mars 2024)

Publicité





The Voice du samedi 30 mars 2024, résumé et replay – C’est parti pour la septième et dernière soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Mika, Zazie, Bigflo & Oli, et Vianney terminent la formation de leurs équipes.





Sandra, 30 ans, est employée de banque. Elle chante « River Deep – Mountain High » d’Ike and Tina Turner. Vianney, qui a déjà son équipe au complet, se retourne ! Elle rejoint donc son équipe.







Morpho, 22 ans, vient de Bruxelles. Il reprend « That’s Not How Dreams Are Made » de Jasper Steverlinck. Les quatre coachs se retournent ! Il décide d’aller avec Zazie.

Selma, 17 ans, vient de Belgique. Elle chante « Je m’en vais » de Vianney. Aucun coach ne se retourne !



Lamba Pomme, 30 ans, reprend « Basique » d’Orelsan. Personne ne se retourne mais Camille Lellouche le repêche pour « The Voice, come-back ».

Orange, 20 ans, vient de Paris et chante dans le métro. Il reprend « All along the Watchtower » de Bob Dylan. Zazie se retourne tout de suite, suivie par Bigflo & Oli, Mika et Vianney. Il rejoint l’équipe de Mika !

Corentin, 26 ans, chante « Tristesse » de Zaho de Sagazan. Zazie se retourne seule, il rejoint donc son équipe.

Ella, 16 ans, vient de l’île Maurice. Elle reprend « Secret » de Louane. Personne ne se retourne.

Anthony, 27 ans, chante avec un groupe à Paris. Il interprète « Le brio (branchez la guitare) » de Big Soul. Mika se retourne, suivi par Bigflo & Oli. Il choisit de continuer avec Mika.

Alexis, 29 ans, reprend « No we are free » du film Gladiator. Zazie se retourne au dernier moment ! Il rejoint son équipe !

Cheriane, 24 ans, chante « La musique que j’aime » de Johnny Hallyday. Aucun coach ne se retourne.

Patxi, 33 ans, vient du Pays Basque. Vianney se retourne au dernier moment, il rejoint son équipe.

Nicolas, 24 ans, chante « L’important c’est la rose » de Gilbert Bécaud. Personne ne se retourne !

Place au dernier talent de la saison : Chiara reprend « Bad Boy » d’Yseult. Bigflo & Oli se retournent dans les dernières secondes !

The Voice du 30 mars 2024, le replay

Cette septième soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 7ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 6 avril 2024 pour le début des battles !