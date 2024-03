50mn Inside du 2 mars : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 2 mars 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 2 mars 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🤴 A la Une : Pamela Anderson, l’incarnation du retour au naturel

Comment le sex-symbol s’est affranchie des dictats de la beauté ? Pourquoi est-elle devenue un modèle pour des milliers de femmes ?

🍴 En Coulisses : Les enfoirés, déjà 35 ans

Le concert était diffusé hier soir sur TF1. Entre fous rires, complicité et nouveautés, pourquoi fascinent-ils toujours autant ?



Publicité





🧀 Story : Robbie Williams fête ses 50 ans

Pour sa carrière a-t-elle été émaillée de frasques et d’excès. Comment a-t-il fait de la provocation sa marque de fabrique ?

💁‍♂️ Portrait : Jean-Luc Reichmann

Animateur, comédien, humoriste, producteur et imitateur français, il fait partie des animateurs télévisés préférés des Français… L’animateur des « 12 coups de midi » se confie.

50mn Inside du 2 mars 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le document : Philippines

Ces Français qui ont tout quitté pour un paradis du bout du monde

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.