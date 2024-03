Un si grand soleil spoilers : Alain tombe de haut, Hugo fait un choix, les résumés jusqu’au 12 avril 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 12 avril 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans le feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire la tromperie d’Alain va finalement avoir de lourdes conséquences puisqu’il a été victime d’une femme qui l’a séduit pour mieux l’arnaquer… Il réalise qu’il s’est fait piéger et est déterminé à retrouver cette femme.

De son côté, Mo s’inquiète. Elle comprend qu’Alex veut une véritable relation et elle n’est pas certaine d’avoir la même envie que lui…

Hugo prend une grande décision concernant son couple avec Sabine. Réussira-t-il enfin à rassurer Becker ?

Quant à Boris et son père, la guerre continue.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 8 au 12 avril 2024

Lundi 8 avril 2024 (épisode 1371) : Rongé par les remords d’avoir trompé Elisabeth, Alain se trouve une confidente tandis que Mo commence à douter des intentions d’Alex : et s’il espérait plus de leur relation ?

Mardi 9 avril 2024 (épisode 1372) : La guerre est déclarée entre Laumière et son fils. Quant à Thaïs, un évènement vient remettre en question ses projets d’avenir.

Mercredi 10 avril 2024 (épisode 1373) : Déterminé à convaincre Becker qu’il est honnête, Hugo prend une grande décision concernant Sabine. Quant à Elisabeth, l’intrusion à son domicile la plonge dans la paranoïa.

Jeudi 11 avril 2024 (épisode 1374) : Déterminé à retrouver la femme qui l’a piégé, Alain s’improvise enquêteur. De son côté, Alex commence à voir sa relation avec Mo d’un œil nouveau.

Vendredi 12 avril 2024 (épisode 1375) : Alors qu’ils s’apprêtent à fêter l’anniversaire de Laurine, la famille Laumière se déchire toujours plus. Thaïs quant à elle apprend une terrible nouvelle concernant Philippe.



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 25 au 29 mars 2024 en cliquant ICI

du 1er au 5 avril 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.