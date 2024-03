Publicité





20h30 le dimanche du 24 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 24 mars 2024 : les invités

> L’interview : Stéphane Bern

Le présentateur de radio et de télévision, passionné d’histoire et expert des royautés, s’est érigé en figure emblématique du patrimoine culturel du service public grâce à son émission « Secret d’histoire ». Depuis 2017, sur demande de la présidence française, il se voit confier la responsabilité d’organiser le Super loto mission patrimoine afin de collecter des fonds pour la préservation des monuments en danger. Désormais, il mobilise sa renommée au service de sa commune, Thiron-Gardais en Eure-et-Loir, où il a été élu conseiller municipal le 17 mars dernier.

> Face à l’écran : entretien exceptionnel avec Jude Law

Acteur, réalisateur et producteur britannique, il a accédé à la notoriété à la fin des années 1990 grâce à son rôle dans le film « Le Talentueux Mr Ripley » d’Anthony Minghella, pour lequel il a remporté le BAFTA du meilleur acteur. Depuis lors, il a accumulé les succès et démontré une remarquable versatilité en naviguant habilement entre les superproductions hollywoodiennes et les films plus intimistes. Ayant collaboré avec des réalisateurs de renom tels que Steven Spielberg, Martin Scorsese, David Cronenberg et Woody Allen, il a su diversifier son répertoire artistique.

Dans « Le Jeu de la reine », un film de Karim Aïnouz prévu en salles le 27 mars, il endosse le rôle du redoutable roi britannique Henri VIII, qui a inspiré la légende de Barbe Bleue, avec une maîtrise certaine.



Synopsis : Catherine Parr est la sixième femme du roi Henri VIII, dont les précédentes épouses ont été soit répudiées, soit décapitées (une seule étant décédée suite à une maladie). Avec l’aide de ses dames de compagnie, elle tente de déjouer les pièges que lui tendent l’évêque, la cour et le roi…

> Le live avec Sharleen Spiteri

La vocaliste du groupe de rock écossais Texas sera présente sur le plateau de « 20h30 le dimanche » pour interpréter l’un des titres de leur nouvel album intitulé « The Muscle Shoals Sessions ». Cet album, enregistré en collaboration avec le pianiste américain de northern-soul Spooner Oldham, sera disponible dès le 29 mars. Pour célébrer leurs trente-cinq années de carrière, le groupe revisite dans ce nouvel opus certains de ses plus grands classiques tels que « Say What You Want » et « I Don’t Want a Lover », dans des versions imprégnées de soul et de gospel.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay