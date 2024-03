Un si grand soleil du 6 mars : Bernier surprend Eve, il décide de... (résumé et vidéo épisode 1348 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 mars 2024, spoiler résumé de l'épisode 1348 en avance





Eve se rend au rendez-vous avec le procureur. Muriel se demande si c’est utile après ce qu’il lui a dit. Mais Eve compte bien le convaincre ! Manu les rejoint, Eve prétexte une réunion pédagogique. Muriel décide de crever l’abcès avec Manu, elle lui dit qu’elle ne veut pas lui poser de problème…

A la coloc, Flore confie à Bilal qu’elle a très bien dormi. Bilal déduit qu’il y a de l’eau dans le gaz avec son mec. Flore lui assure que non mais elle se sent envahie depuis qu’il est à l’atelier et elle le trouve immature.



Chez Florent et Claire, Kira annonce qu’elle ne veut pas aller au lycée. Claire accepte mais Florent n’est pas ravi et lui dit qu’elle va devoir y retourner. Kira lui dit qu’elle n’a pas d’éval cette semaine et Thaïs va lui donner les cours. Florent finit par accepter.

Au lycée, Louis est avec Robin. Thaïs s’en prend à Louis, qui lui dit que ça ne la regarde pas. Robin essaie de calmer le jeu.

Cécile est avec le procureur et elle l’interroge sur Engrais Plus. Il dit ne pas avoir eu le temps d’y penser. Cécile lui demande d’être honnête. Elle lui dit que s’il maintient le classement sans suite, elle ouvrira une information. Bernier lui demande 48h.

Berner enchaine avec Eve, qui lui dit qu’Eliott est prêt à tout pour lui rendre service… Mais Bernier a toujours son évasion en travers. Mais Eve lui parle de ses résultats sur d’autres missions. Bernier dit qu’il a toujours tendance à tout gâcher. Eve insiste pour qu’il lui laisse une chance, mais Bernier lui dit qu’il doit assumer les conséquences de ses actes en se rendant à la justice.

Au commissariat, Alex remarque Manu est toujours énervé. Il l’interroge, Manu ferme la porte avant de lui parler… Manu lui parle d’un pote qui a un souci avec le fils de sa compagne en cavale. Alex comprend qu’Eliott est de retour.

Louis et Robin discutent, Louis confie ce qu’il ressent pour Flore… Il n’a jamais ressenti ça ! Robin lui demande qui c’est, Louis finit par lui avouer qu’elle a 35 ans. Robin est sous le choc.

Eve parle à Muriel de son rendez-vous avec Bernier. C’est un échec, Muriel veut qu’ils rentrent à Abidjan mais Eve lui dit que c’est impossible. Ils n’ont pas les moyens pour l’avion privé et elle doit penser à son bébé.

Léonore retrouve Louis, qui récupère des affaires et s’en va. Il lui dit que c’est fini avec Kira mais refuse d’en parler. Il finit par lâcher qu’il a rencontré une fille et qu’il part chez elle quelques jours. Louis retrouve Flore à l’atelier avec ses affaires. Elle lui dit qu’il va lui falloir une autre solution. Il parle d’une coloc ou un studio, Flore insiste… Pendant ce temps là, Léonore débriefe avec Marc. Marc trouve que c’est rassurant qu’il ait juste rencontré quelqu’un d’autre. Mais Léonore ne comprend pas qu’il fasse autant de mystères…

Flore regarde dans le sac de Louis et découvre un livre de Terminale. Elle comprend qu’il est lycéen !

Bernier est avec Bienvenue, il lui dit qu’il est sous pression avec Cécile et va devoir ouvrir l’enquête préliminaire sur Engrais Plus. Il lui dit de ne pas s’inquiéter, il va gérer.

Eve informe Eliott de l’échec de son entrevue avec Bernier. Il pense qu’il doit se rendre à la police. Mais Eve reçoit un appel de Bernier ! Le procureur lui présente ses excuses, il a réfléchi et il a une mission pour Eliott…

