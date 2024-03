Un Si Grand Soleil spoiler : Alain retrouve Ava et découvre que... (résumé épisode du 11 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1374 du 11 avril 2024 – Alain va finalement faite une découverte capitale dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il a compris qu’il s’est fait berner par Ava le soir de l’opéra pour une histoire d’espionnage industriel, il va finalement la retrouver… sur un site d’escorts !





En effet, alors qu’Elisabeth est dans une situation compliquée par sa faute et que L Cosmétiques va mal, elle recherche toujours qui s’est introduit chez elle pour copier son disque dur.







Flore explique à son père que celui ou celle qui a voulu s’en prendre à Elisabeth et faire capoter la fusion a du passer par les services d’une escort… Alain la recherche donc sur un site spécialisé, et bingo : il retrouve Ava ! Avec un autre téléphone, il la contacte et se fait passer pour un homme d’affaires pour la piéger…

Et si Catherine Laumière était derrière tout ça ? Elle aurait réussi un gros coup en faisant échouer la fusion entre OCI et Laumière Cosmétiques…



