13h15 le dimanche du 21 avril : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 21 avril 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la série « Le disparu » consacrée à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès.





Le magazine « 13h15 le dimanche » revisite le mystère captivant de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, cet époux et père soupçonné d’avoir assassiné cinq membres de sa famille en avril 2011 à Nantes.

Malgré treize ans écoulés, l’énigme demeure intacte autour de l’affaire Dupont de Ligonnès. Xavier, le chef de famille, a disparu tandis que les dépouilles de son épouse Agnès et de leurs enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît ont été découvertes ensevelies dans le jardin familial à Nantes.



Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect de ce quintuple meurtre, est traqué par toutes les forces de l’ordre, mais il demeure insaisissable à ce jour. Comment a-t-il pu s’évaporer ? Où se cache l’arme du crime ? A-t-il minutieusement planifié sa fuite ? Aurait-il pu bénéficier d’une assistance ?

La question cruciale persiste : Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore en vie ? Alors que le temps s’écoule, la quête de vérité perdure. Le magazine « 13h15 le dimanche » a rencontré des proches amis du principal suspect dans la « tuerie de Nantes ». Certains envisagent son suicide, tandis que d’autres sont convaincus de sa survie, à l’instar de sa sœur Christine, persuadée que les meurtres ont été scénarisés et que son frère mène une existence aux États-Unis aux côtés de sa famille.

Malgré plus de 1 700 signalements rapportant des observations de Xavier Dupont de Ligonnès aux quatre coins de la France et même à l’étranger, toutes ces pistes sont scrupuleusement vérifiées par les enquêteurs, sans pour autant permettre de mettre la main sur l’homme le plus recherché de France.