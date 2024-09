Ici Tout Commence spoiler : Alice démasque Cléo, elle la surprend entrain de... (vidéo épisode du 25 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Cléo n’a pas fini de déraper dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Thibault a quitté l’institut et qu’elle n’en finit pass d’éloigner Jim et Jasmine, dans quelques jours elle va avoir une nouvelle cible !











Marc Leroy gare sa voiture devant l’institut Auguste Armand. Il est au téléphone avec Thibault et lui parle du studio d’un ami à Lille qu’il peut aller visiter… Cléo l’observe et quand il s’éloigne, elle sort ses clés et raye toute la voiture de Marc !

Mais ce que Cléo ne sait pas, c’est qu’elle s’est faite griller ! La cheffe Alice Wiesberg l’a vue faire ! Et avec son franc parler, on imagine qu’elle devrait aller tout dire à Marc.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1009 du 24 septembre 2024

