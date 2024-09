Les Traîtres : qui sont les éliminés ? Qui va en finale ? (résumé et replay du 20 septembre 2024)

Publicité





C’est parti pour la demi-finale de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. On retrouve Arthur pour son tête à tête… Il a choisi Stomy, qui va donc lui révéler qu’il est loyal.





C’est toujours très chaud pour Sally, ils sont nombreux à penser qu’elle est traitre et à prévoir de voter contre elle lors de la table ronde. Même Hugo annonce qu’il a voté contre elle, Sally est déçue.







Publicité





Arthur propose un pacte à Stomy, hésitant sans savoir s’il s’agit d’un Traitre. Stomy finit par accepter !

Place à la table ronde. Sally est clairement en danger mais elle compte bien se défendre. Hugo s’attaque lui aussi à Sally ! Sally joue bien et se met à pleurer… Tout le monde reconnait qu’elle est très forte mais la majorité des votes vont contre Sally. Elle est éliminée et tout le monde découvre que c’est une Traitre.



Publicité





Dernier conseil des Traitres pour Hugo et Laurent. Ils doivent bannir un dernier loyal avant la grande finale ! Et c’est finalement Stomy qui a été éliminé !

Au petit déjeuner après avoir découvert l’élimination de Stomy, tout le monde s’accuse et alors qu’Arthur doute de Laurent, celui-ci s’énerve.

Eric accueille ensuite Arthur, Hugo et Bruno pour un saut à l’élastique ! Hugo et Arthur ont très peur et Eric leur annonce qu’ils vont le faire les yeux bandés ! A la clé, des lingots, un accès à l’antichambre et au grenier. De leur côté, Gwendal, Danielle et Laurent sont sur une autre épreuve. Il s’agit de plonger dans une puit avec des rats !

Arthur choisit de sauter, et surprise, il atterrit sur un matelas ! C’était juste une blague et il remporte 5 lingos pour la cagnotte commune. Place à Bruno. Il décide lui aussi de sauter. Et enfin Hugo, mais il panique.

L’équipe de Laurent remporte 9 lingots mais d’accès à l’antichambre ni au grenier. Pour la seconde équipe, Hugo décide finalement de se lancer. Ils remportent donc 15 lingots, l’accès à l’antichambre et au grenier !

Au grenier, les trois joueurs découvrent des indices laissés par les Bannis pour démasquer les Traitres. Et ils voient une vidéo de Carla, qui accuse Hugo et Bruno. Et Sylvie accuse Laurent et Hugo ! Quant à Stomy, il revient et annonce que c’est sur Arthur qu’il a le plus de doutes.

Sally et Stomy éliminés

Place à la table ronde de la finale. Laurent se dit épuisé et demande même de voter contre lui ! Qui va gagner ? La réponse lors de la finale !

Rendez-vous le vendredi 27 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre la finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.