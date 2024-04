C à vous du 15 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 avril 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Attaque de l’Iran sur Israël : quelles conséquences ? Faut-il craindre un embrasement de la région ? On en parle avec Frédéric Encel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po et Armin Arefi, grand reporter au Point

🔵 📌 “Moi Jean-Luc M.”, un essai sur 50 ans de vie politique de Jean-Luc Mélenchon publié aux Editions Grasset : Christophe Barbier, journaliste et éditorialiste pour BFMTV, est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Perard, chef de “La Petite Table” à Assignan (Hérault)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Francis Perrin pour la série documentaire “Louis XIV et ses espions”, diffusée le 17 avril à 20h55 sur Planète +; et Ahmed Sylla et Hakim jemili pour le film “Ici et là-bas”, en salle le 17 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 15 avril 2024 à 19h sur France 5.