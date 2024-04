C à vous du 17 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 📌 « Sherpa » de François Mitterrand de 1990 à 1995 : le témoignage intime d’Anne Lauvergeon, ancienne secrétaire générale adjointe de l’Elysée, qui publie “La promesse”

🔵 📌 Remontada pour le PSG face au Barça : on en parle avec Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de l’Équipe et Luis Fernandez, consultant pour beIn sport, ancien entraîneur du PSG (1994-1996)



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jean-Jacques Debout pour l’album « Frida Kahlo »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Perard, chef de “La Petite Table” à Assignan (Hérault)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Elodie Poux pour le spectacle “Le syndrome du papillon”, nommé aux Molières 2024 dans la catégorie humour; et Alexandre Mars pour le livre “Pause”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 17 avril 2024 à 19h sur France 5.