C à vous du 3 avril 2024 : James Cameron et les invités ce soir sur France 5 (sommaire)

🔵 📌 Courir malgré le cancer : la revanche sur la vie d’Anaïs Quemener, aide-soignante et athlète de haut niveau, qui publie « Tout ce que je voulais, c’était courir ». Elle témoigne dans C à vous.

🔵 📌 James Cameron est l’invité exceptionnel de #CàVous à l’occasion de l’exposition “L’art de James Cameron”, actuellement à la Cinémathèque française



🔵 📌 Guerre en Ukraine : comment raconter quand on est un journaliste français en Russie ? Paul Gogo, journaliste, correspondant en Ukraine puis à Moscou.

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant « La renaissance » à Argentan (Orne)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Alex Ramiress pour son spectacle “Panache”

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Christophe Barratier et Maxence Perrin pour les 20 ans du film “Les choristes”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 3 avril 2024 à 19h sur France 5.