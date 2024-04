C à vous du 30 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 avril 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Les universités en soutien à Gaza, la fin de vie et le témoignage intime de Sandrine Rousseau, députée Écologiste/Nupes de Paris

🔵 📌 Gérard Depardieu jugé en octobre : Carine Durrieu Diebolt, l’avocate des plaignantes, est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adrien Delafoy, chef et propriétaire de “Brut, maison de cuisine” à Blois

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Chantal Ladesou pour l’émission “Mask Singer” à partir du 3 mai sur TF1

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Luana et Alessandro Belmondo pour le livre “La nostra Italia – itinéraire gourmand de l’Italie des Belmondo” disponible chez Solar éditions, et Lupita Nyong’o pour le film “Sans un bruit : Jour 1” en salle cet été

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 30 avril 2024 à 19h sur France 5.