Plus Belle La Vie du 21 mai 2024 : Betty enfin arrêtée (résumé + extrait vidéo épisode 97 en avance)

Plus belle la vie du 21 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 97 de PBLV – Betty est enfin arrêtée cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 mai 2024 – résumé de l’épisode 97

Un coup de feu retentit. Betty tire en l’air et menace de viser la tête d’Aya pour la prochaine balle. Kilian essaie de la calmer, lui disant qu’elle n’est pas une tueuse. Betty relâche Aya mais menace de se suicider. Kilian parvient à la désarmer et ils tombent ensemble sur un grand matelas en bas. Au commissariat, Ariane informe la commissaire que Betty refuse de parler et reste prostrée en garde à vue. La commissaire ordonne l’intervention d’un psychologue. Kilian va pouvoir être libéré.

Blanche et Luna lancent leur association au Pavillon des Fleurs. Léa vient les féliciter alors qu’une première femme se présente à Blanche. Agent de sécurité avec des soucis financiers, elle n’a pas été augmentée depuis cinq ans. Elle introduit ensuite Maya à Luna, révélant qu’Eric, avec seulement un an d’ancienneté, touche 15% de plus pour le même travail. Blanche encourage Maya à demander une augmentation, et Luna propose de l’aider à préparer l’entretien.

À la résidence, Mirta interroge une Aya encore sous le choc. Jules vient s’excuser, mais Aya est en colère : sa cousine a failli les tuer ! Pendant ce temps là, Ariane interroge la mère de Betty, qui essaie de se dédouaner. Ariane lui reproche d’avoir toujours été une mauvaise mère. Et elle va devoir répondre de ses actes devant la justice.



Jean-Paul parle avec Léa au sujet de Lucie. Léa révèle que Lucie a prétendu avoir ses règles pour manquer le collège. Pendant ce temps, Yolande déjeune avec Lucie, qui lui confie sécher les cours et la cantine en dupant son père. Yolande semble la comprendre, mais Jean-Paul les surprend et furieux, annonce qu’il ramène Lucie au collège.

Kilian retrouve Aya et lui dit qu’elle a été extraordinaire. Ils s’embrassent sous les yeux de Thomas et Djawad.

VIDÉO Plus belle la vie du 21 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.