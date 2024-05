Ici tout commence du 21 mai : Kelly va-t-elle se venger de Jim ? (résumé + vidéo épisode 929 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 929 – Kelly, Salomé et Lionel sont sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, ils ont découvert que c’est Jim qui les sabote depuis le début !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 21 mai 2024 – résumé de l’épisode 929

Kelly, Salomé et Lionel savent maintenant que c’est Jim Leroy qui les a sabotés depuis le début, en droguant Laetitia et en provoquant l’accident de Salomé. Mais si Lionel compte bien se venger, Kelly et Salomé prennent une toute autre décision : rester focus sur la finale et la gagner ! Elles verront pour le reste après.

Il y a des soupçons de tricherie à la Coupe de France alors qu’à l’institut, lors de la journée portes ouvertes, Cardone est sévèrement critiquée. De son côté, Mehdi échoue au moment du dessert…



Ici tout commence du 21 mai 2024 – extrait vidéo

