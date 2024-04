C dans l’air du 11 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 11 avril 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 11 avril 2024 : le sommaire

⬛ Les tensions dans la région du Proche-Orient atteignent de nouveaux sommets. Selon un article de l’agence Bloomberg publié le mercredi 10 avril, les services de renseignement américains prévoient une « attaque massive imminente » de la part de l’Iran et de ses alliés contre Israël. Il ne s’agit plus de savoir si cette attaque aura lieu, mais plutôt quand. Le général américain Erik Kurilla devrait rencontrer le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant ainsi que des officiers de l’armée israélienne Tsahal ce jeudi, selon le média américain Axios.

Le 1er avril dernier, Israël a attaqué le consulat iranien de Damas en Syrie, entraînant la mort de 16 personnes, dont sept membres des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique. L’un des principaux généraux de la Force al-Qods iranienne, Mohammad Reza Zahedi, a été tué lors de cette attaque. Lors d’un discours prononcé le mercredi 10 avril à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le guide suprême Ali Khamenei a promis à plusieurs reprises que « le régime sioniste sera puni » pour cette action. Le général des Gardiens de la Révolution Yahya Rahim Safavi a également mis Israël sous pression en déclarant que « aucune ambassade israélienne n’est désormais en sécurité ».



Le président américain Joe Biden a réaffirmé hier son soutien « inébranlable » à Israël, confirmant que l’Iran « menace de lancer une attaque importante contre Israël ». Il a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida : « Comme je l’ai dit à Premier ministre Benyamin Netanyahou, notre engagement envers la sécurité d’Israël face à ces menaces de l’Iran et de ses alliés est inébranlable ». Il a ajouté : « Je répète : inébranlable. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d’Israël ».

Ainsi, le conflit israélo-palestinien pourrait-il encore s’étendre ? Alors que des actes de désobéissance civile deviennent de plus en plus courants au sein de la population iranienne et que les problèmes économiques alimentent la colère dans le pays, le régime des mollahs réprime violemment et multiplie les offensives diplomatiques sur la scène internationale. Mais pourrait-il aller plus loin en attaquant Israël ? La Russie a appelé les pays du Moyen-Orient à la retenue pour éviter une « déstabilisation totale » de la région. En réaction à la situation actuelle au Moyen-Orient, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a suspendu ses vols vers Téhéran.

Israël, affirmant qu’il ne permettra pas à l’Iran de s’implanter à sa frontière, a mené ces derniers jours des centaines de frappes en Syrie voisine contre des positions du gouvernement syrien, des groupes pro-iraniens et des cibles militaires iraniennes. L’État hébreu poursuit également ses actions dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est critique, et fait face à des menaces de boycott économique. En signe de protestation, la Turquie a décidé d’imposer des restrictions à ses exportations vers Israël. De plus, le fonds souverain irlandais a retiré ses investissements de ce pays et la France envisage des sanctions. « Il faut qu’il y ait des leviers d’influence, et il y a de multiples leviers, y compris des sanctions, pour que l’aide humanitaire puisse passer par les points de passage », a averti Stéphane Séjourné. En France, le groupe insoumis à l’Assemblée nationale réclame l’arrêt de toutes les ventes d’armes à Israël. Jean-Luc Mélenchon a également appelé « les travailleurs des ports à ne pas transporter d’armes » vers Israël, ajoutant que « quiconque ne fait rien, ou quiconque permet ce massacre, est lui-même un criminel de guerre ».

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 11 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.