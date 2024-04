C dans l’air du 1er avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 1er avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 1er avril 2024 : le sommaire

⬛ Anne Nivat, journaliste de renom au Point et l’auteure de « La Haine et le Déni – avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre » publié par Flammarion, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux dans l’émission #cdanslair. À travers son livre, elle partage ses expériences lors de ses multiples séjours en Ukraine et en Russie, où elle a rencontré des hommes et des femmes de tous horizons. Son ouvrage offre une plongée dans la diversité des opinions et des vécus, qu’ils soient ukrainiens ou russes, civils ou militaires. En se basant sur une multitude de témoignages, Anne Nivat met en lumière les divergences d’opinions concernant la guerre, le régime de Vladimir Poutine et les réactions de l’Europe. Parmi les récits qu’elle partage, on trouve l’indignation de personnages comme Serheï et Oleg, qui expriment leur frustration envers l’Occident, l’accusant de ne pas prendre suffisamment au sérieux la menace posée par Poutine. Pendant ce temps, l’état-major russe a annoncé le lancement d’une campagne de conscription visant des milliers de jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, mais assure qu’ils ne seront pas déployés sur le front ukrainien. Au cours de l’émission, Anne Nivat reviendra sur ses expériences et observations lors de ses voyages en Ukraine et en Russie.

⬛ Mort du petit Émile : l’enquête relancée

Un nouveau chapitre débute dans l’affaire concernant le jeune Émile. Samedi dernier, lors d’une randonnée, une femme a fait une macabre découverte à moins de deux kilomètres du hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence : des ossements. Alertée, elle a remis le crâne trouvé aux autorités locales, qui ont également trouvé des dents sur les lieux, bien que ceux-ci aient déjà été inspectés précédemment. Les analyses ADN ont formellement confirmé qu’il s’agissait des restes d’Émile, le petit garçon de deux ans et demi disparu le 8 juillet dernier alors qu’il jouait dans le jardin de ses grands-parents.

Malgré des efforts de recherche conséquents, incluant la mobilisation de 800 bénévoles pour des battues, Émile n’avait jamais été retrouvé. Cette disparition avait semé le doute dans le Haut-Vernet, entraînant une atmosphère de suspicion généralisée. Même la famille d’Émile, des fervents catholiques, avait été soumise à des soupçons, avec récemment son grand-père devenant le centre d’attention en raison de son implication dans une affaire de violences au sein d’une communauté religieuse dans les années 1990, bien qu’il ne soit qu’un témoin assisté.

Le cas d’Émile n’est malheureusement pas unique en France, où plusieurs affaires d’enfants disparus demeurent non résolues. En 1983, Mathieu Haulbert, âgé de dix ans, a également disparu dans la même région, à Peyroules, sans que son corps ne soit retrouvé. Bien qu’un suspect local, George Laugier, ait été identifié, aucune preuve suffisante n’a pu être réunie pour le mettre en cause. Les parents de Mathieu continuent cependant de se battre pour que l’affaire ne soit pas abandonnée.

Un autre cas récent qui a attiré l’attention médiatique est celui de Lina, une adolescente de quinze ans disparue en septembre dans le Bas-Rhin, entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Malgré une enquête intensive, son corps reste introuvable et les pistes se révèlent être des impasses. Bien que trois personnes aient été placées en garde à vue la semaine dernière, aucune poursuite n’a été engagée contre elles.

Face à de telles énigmes, quelles sont les hypothèses les plus récentes concernant la disparition d’Émile ? Comment les familles des victimes de cold cases peuvent-elles empêcher que leurs dossiers ne tombent dans l’oubli ? Et comment les enquêteurs travaillent-ils sur des affaires telles que celle de Lina ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 1er avril 2024 à 17h40 sur France 5.