Cassandre du 13 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 13 avril 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 13 avril 2024 : vos épisodes de ce soir

« Dernière danse » (inédit) : La directrice d’une école de danse urbaine a été violemment poussée par la fenêtre, provoquant un choc parmi les professeurs et les étudiants. Parmi eux, une ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Paris et sa fille semblent entretenir une relation particulière avec le mari de la victime. Cassandre et son équipe se retrouvent face à la tâche de démêler les liens entre les différents membres de cette école. Quel secret pourrait bien avoir conduit à la mort tragique de cette directrice ?

Avec Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Vincent Jouan (Montferrat), Yann Sundberg (Antoine), Elodie Fregé (Dani Rivoire), Cédric Chevalme (Léo Montarras), Loriane Chatelain (Amel Leoni), Hélie-Rose Dalmay (Mona Lefevre), Nicolas Sumien (Etienne Moreno), Chrystal Boursin (Lucie Laute)



Publicité





« L’école est finie » (rediffusion) : Gaëlle Servaz, éducatrice pour adolescents délinquants, est retrouvée sauvagement assassinée. L’affaire fait grand bruit et ravive les débats suscités lors de l’ouverture du lycée spécialisé où la victime travaillait. La question se pose : était-il judicieux d’implanter un tel établissement en plein cœur de la ville ? Cette controverse médiatique complique la tâche du commissaire Cassandre et de son équipe. Le procureur Evelyne Roche, défendant les institutions, s’efforce de préserver la réputation du lycée. Cependant, malgré l’écart d’une première piste, les investigations continuent de pointer vers cet établissement. À tel point que le fils du commissaire devient le principal suspect…

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.