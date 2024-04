« N’oubliez pas les paroles » : la finale du tournoi des maestros 2024 ce soir sur France 2 (13 avril)

Publicité





« N’oubliez pas les paroles » le tournoi des maestros 2024 au programme TV de ce samedi 13 avril 2024 – Compétition incontournable du printemps, le Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » se termine ce soir sur France 2 avec la grande finale !





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV







Au programme ce soir

À l’issue de deux soirées intenses de compétition par équipes, le Tournoi des Maestros touche à sa fin, dévoilant ainsi les gagnants de cette 6e édition. Seize des meilleurs maestros se sont affrontés avec pour mission de récolter jusqu’à 100.000 euros au profit d’associations caritatives. Après avoir soutenu Le Secours populaire et Petits Princes, cette dernière soirée mettra en lumière la Fondation Recherche Alzheimer.

Les deux équipes finalistes, chacune composée de quatre maestros, sont déterminées à tout donner pour remporter la victoire et soutenir généreusement l’association. Dans ces nouveaux duels, alliant compétition individuelle et esprit d’équipe, la stratégie et la solidarité seront les clés du succès.



Rappelons qu’après les deux premiers primes, les maestros finalistes sont : l’équipe de Laurens, Jérémy, Jennifer et Alessandra; et l’équipe de Margaux, Charlotte, Kristofer et Morgiane.

Les quatre membres de l’équipe gagnante auront le privilège de profiter d’un séjour ensoleillé rempli d’aventures. Qui succédera à l’équipe de Margaux, victorieuse du tournoi en 2023 ? Réponse lors de la grande finale diffusée sur France 2, le samedi 13 avril à 21h10 !

Bande-annonce

