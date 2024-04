Plus Belle La Vie du 12 avril 2024 : Kilian prend une décision (résumé + extrait vidéo épisode 70 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 70 de PBLV – L’infiltration se poursuit pour Méline et Samuel ce vendredi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais un évènement inattendu pourrait bien tout bouleverser…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 avril 2024 – résumé de l’épisode 70

Méline et Samuel sont à la salle de sport lorsque la responsable propose un combat à Samuel le soir même. Son bras droit, Yannick, a enquêté sur eux mais n’a rien trouvé. La femme reste méfiante et veut les tester… Juste avant le combat, Samuel est anxieux. Méline tente de le rassurer en lui disant qu’il peut toujours renoncer. Mais leur surprise est immense en découvrant que son adversaire n’est autre que Kilian !

Jules et Apolline enquêtent sur les abus financiers au sein du réseau de crèches Minibout, constatant que les actionnaires s’enrichissent au détriment du bien-être des enfants. Ils collectent des témoignages de parents mécontents. Jules présente ensuite ses excuses à Barbara pour ne pas l’avoir mise au courant plus tôt de la publication de l’article, Jules lui assure qu’il va poursuivre ses investigations sur d’autres crèches et la tenir informée. De son côté, Apolline persiste avec Ulysse au Mistral, lui parlant du scandale des crèches. Bien qu’initiallement réticent, Ulysse finit par accepter d’écouter.

Thomas sonde Kilian au sujet de sa relation avec Aya. Il lui avoue qu’il se passe bien quelque chose, il perçoit des signaux d’Aya et a décidé de divorcer de Betty.



