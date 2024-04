Danse avec les Stars du 12 avril : les quarts de finale ce soir sur TF1, 2 couples éliminés (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 12 avril 2024, le prime 8 – Après l’élimination d’Adeline Toniutti et Adrien Cabi la semaine dernière, place aux quarts de finale de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». Ce soir et alors que la finale aura lieu dans deux semaines, deux couples devraient quitter définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars, présentation du prime 8

Cette semaine, les stars encore en lice vont danser sur une chanson qui a marqué leur vie. Pour Black M, le choix a été évident. Il a choisi « Pas là » de Vianney. Un titre que son fils chantait quand le rappeur était en tournée. De son côté, Nico Capone a choisi la musique de Harry Potter ! James Danton a opté pour une musique de James Bond, Natasha St-Pier « Like a prayer » de Madonna, et Keiona dansera sur le titre de Beyoncé « Deja vu ».

Et à l’issue de cette soirée, deux couples quitteront la compétition aux portes de la demi-finale !



Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Nico Capone et Inès Vandamme

– Roman Doduik et Ana Riera

– Natasha St Pier et Anthony Colette

– Inès Reg et Christophe Licata

– Black M et Elsa bois

– James Denton et Candice Pascal

– Keiona et Maxime Dereymez

VIDÉO Danse avec les Stars du 12 avril 2024, la bande-annonce

