Demain nous appartient du 1er avril : Camille ment à Maud... (résumé + vidéo épisode 1655 en avance)

Demain nous appartient du 1er avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1655 de DNA – Camille ment à sa soeur ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et résultat, Maud va se faire des films…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 1er avril 2024 – résumé de l’épisode 1655

Maud est déjà levée quand Camille rentre. Elle comprend que sa soeur a découché et l’interroge… Camille lui ment en prétextant qu’elle était juste sortie se balader. Maud insiste, Camille l’envoie sévèrement balader ! Maud est persuadée que sa soeur a passé la nuit avec Diego…

Pendant ce temps là, Karim est convoqué au lycée par la prof de physique de Rayane… Elle lui explique comment son neveu a failli mettre le feu au lycée ! Karim ne peut se retenir de rire… Quant à Bruno, il se plie en quatre pour son fils.

VIDÉO Demain nous appartient du 1er avril 2024 – les premières minutes de l’épisode

