C dans l’air du 17 mai 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 17 mai 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 17 mai 2024 : le sommaire

⬛ Voiture électrique : la fin de Renault, Peugeot et Citroën ? Décryptage avec l’économiste Elie Cohen, invité de Axel de Tarle dans C dans l’air.

⬛ Emeutes, violences… et fin des européennes

Trois semaines avant les élections européennes, la campagne est éclipsée par les crises et les faits divers qui dominent l’actualité nationale et perturbent le camp présidentiel. Initialement, la semaine devait commencer avec l’annonce de grands investissements par des multinationales lors du sommet Choose France lundi. Le président prévoyait ensuite de défendre sa politique énergétique, axée sur les énergies renouvelables et le nucléaire, lors de déplacements à Fécamp sur un parc éolien en mer mercredi et à Flamanville pour l’inauguration de l’EPR jeudi. De son côté, Gabriel Attal avait prévu d’annoncer des mesures sur le travail lors d’une conférence de presse vendredi, avant un débat face à Jordan Bardella (RN) le 23 mai prochain sur France 2.

Mais tout a basculé. Les violentes émeutes en Nouvelle-Calédonie depuis lundi, déclenchées par une réforme du corps électoral, s’ajoutent à l’attaque meurtrière d’un fourgon pénitentiaire en métropole, où deux agents ont été tués, et à une attaque contre une synagogue à Rouen vendredi. Ces événements ont conduit le président à annuler ses déplacements depuis mercredi, à convoquer un Conseil de défense et à décréter l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie.

Bien que la nuit dernière ait été plus calme dans l’archipel, la résolution politique de la crise reste bloquée, tandis qu’un autre projet de loi concernant Mayotte divise la majorité. Emmanuel Macron rencontre ce vendredi des élus mahorais pour discuter de la suppression du droit du sol à Mayotte via un projet de loi constitutionnel, en réponse aux événements de février dernier, où des barrages avaient été érigés par des citoyens demandant un contrôle de l’immigration et de la délinquance.

Tous ces événements perturbent la campagne des européennes et placent les questions de sécurité au cœur des débats. Selon un récent sondage Odoxa pour Le Figaro, la sécurité est désormais la troisième préoccupation des électeurs pour les européennes, après l’inflation et le pouvoir d’achat. De plus, 64 % des Français interrogés considèrent l’attaque du fourgon pénitentiaire dans l’Eure comme un « fait de société » révélateur d’une augmentation de la violence dans le pays, plutôt qu’un simple « fait divers ».



