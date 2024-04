Demain nous appartient spoiler : Simon présente Camille à... (vidéo épisode du 26 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Entre Simon et Camille, tous les voyants sont désormais au vert dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, ces deux là sont plus amoureux que jamais et dans quelques jours, Simon va même faire les présentations !











Simon organise un apéritif avec Aaron et Lisa pour leur présenter Camille. Tout se passe au mieux ! Ils interrogent sur leur rencontre, Camille explique qu’elle avait renversé du jus de tomate sur la robe d’avocat de Simon… Elle semble à l’aise face à Aaron et Lisa et leur pose la même question. Aaron explique à Camille comment l’a suspecté dans une salle affaire !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1674 du 26 avril 2024 : Camille rencontre sa belle famille

