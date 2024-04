C dans l’air du 24 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 24 avril 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 24 avril 2024 : le sommaire

⬛ Christophe Beaugrand, auteur du livre « Fils à papa(s) » paru en 2021, et également journaliste chez TF1 et LCI, sera l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair. Son ouvrage détaille l’expérience de lui et de son mari de devenir parents d’un petit garçon par le biais de la gestation pour autrui aux États-Unis.

Suite à la naissance des jumeaux du styliste français Simon Porte Jacquemus et de son époux, Marion Maréchal a suscité des réactions en publiant un tweet demandant « où est la maman ? ». Ces propos ont rapidement déclenché un débat au sein de la classe politique et ont généré un flot de réactions.

⬛ Casino, Sanofi : plans sociaux en série

Le groupe Casino, sous le contrôle du triumvirat dirigé par Daniel Kretinsky, annonce la suppression de 1300 postes en France, tandis que Sanofi prévoit la suppression de 1200 emplois dans le monde, dont 330 en France. Ces annonces surviennent dans un contexte de croissance en berne, de hausse du chômage et de coupes budgétaires de l’État. Le gouvernement envisage une nouvelle réforme de l’assurance chômage et un plan de simplification administrative. De plus, un accord controversé sur les fins de carrière à la SNCF suscite des réactions politiques, avec des critiques de la droite concernant la réforme des retraites.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 24 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.