Demain nous appartient spoiler : Xavier dérape et menace Simon !... (vidéo épisode du 4 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont se compliquer dans la famille Meffre / Perraud dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Maud va découvrir la vérité au sujet de la relation secrète entre sa soeur Camille et l’avocat Simon Leclerc…











Publicité





Et après que Camille l’ait envoyée balader, Maud ne va pas hésiter à tout dire à son père ! Sous le choc, Xavier décide d’aller confronter Simon. Il lui dit clairement de ne plus s’approcher de sa fille ! Simon lui rappelle qu’elle est majeure et qu’ils font ce qu’ils veulent… Xavier, qui oublie totalement qu’il est procureur, se met alors à menacer Simon…

On imagine que Camille ne va pas du tout apprécier, ni la trahison de Maud, ni le comportement de son père !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Dorian recherché par la police, Bruno en couple, les résumés jusqu’au 19 avril 2024



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1658 du 4 avril 2024 : Xavier s’en prend à Simon

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.